Зеленский согласился на переговоры с Путиным после ударов по Киеву

Владимир Зеленский готов к встрече один на один с президентом России Владимиром Путиным. О своей готовности к переговорам – несмотря на продолжающиеся удары российской армии по Украине - заявил сам украинский лидер в беседе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщила в Telegram пресс-служба Зеленского, глава киевского режима обменялся с президентом Турции мнениями по актуальной ситуации, обсудили следующие дипломатические шаги. В сообщении подчеркивается, что Украина готова инициировать встречу лидеров, так как это единственный действенный формат. По словам Зеленского, он обсудил с Эрдоганом и вопрос гарантий безопасности.

ВС России нанесли массированный удар по целям в Киеве и пригородах украинской столицы в ночь на 28 августа. Взрывы зафиксированы более чем в 20 местах украинской столицы, поражены предприятия, работавшие на ВСУ.