Эксперт объяснил, есть ли шанс, что альпинистка Наговицына жива: "Возможности организма безграничны"

Наталья Наговицина с 12 августа находится на высоте более 7000 метров на пике Победы. Официально альпинистку признали пропавшей без вести. Родные спортсменки уверяют, что она жива, спасатели же говорят, что это невозможно.

Может ли человек со сломанной ногой больше двух недель выживать в экстремальных условиях без запасов еды и воды, рассказал кандидат в мастера спорта по альпинизму, спасатель Денис Киселев. По словам эксперта, шанс на то, что Наталья все еще жива, ничтожно мал.

"Но возможности человеческого организма безграничны, никто не знает, как сложится ее судьба. Так что точно сказать, что Наталья мертва — нельзя. Ее тело никто не видел, надо считать, что жива. Верить в это", — заявил Денис Киселев.

По словам эксперта, в таких условиях сможет спастись только человек с железной силой воли, который бы не терял присутствие духа и верил, что помощь придет. Слабость и отчаяние убивают очень быстро.

"Чтобы выживать в таких условиях, нужно очень точно рассчитать те ресурсы, какие у нее имеются. Мы знаем, что ей оставили небольшой запас еды, воды и газовую грелку. Если закончилась вода, можно топить снег, его там хватает в это время года", — отметил Киселев.

Поддерживать тепло Наталья может с помощью спальника. Также, скорей всего, итальянские спасатели, которые принесли Наговицыной еду и воду, оставили ей теплые вещи.

"Если до нее доберутся, то варианта два: только нести вниз на руках либо эвакуировать вертолетом. Сама, даже при поддержке других, она идти не сможет, травмы на такой высоте не срастаются, плюс кислородное голодание ослабляет организм окончательно. Но с каждым метром вниз ей будет легче", — заключил спасатель в беседе с Woman.ru.