Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост временно закрыт. В оперативном инфоцентре по ситуации на автоподходах к мосту причины перекрытия не назвали.

Как указано в сообщении центра в Telegram, движение автотранспорта по переправе остановлено в 17:59 мск. Ранее в четверг МЧС России объявило о ракетной опасности в Крыму.

Автомобилистов, которые в момент закрытия движения находились на мосту и в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие. Им напомнили, что необходимо следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.