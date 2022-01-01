В России выделят дополнительные средства на поддержку регионов

Правительство направит дополнительные средства на поддержку регионов. Вопрос обсудили на заседании кабинета министров. Как отметил премьер Михаил Мишустин, полтора миллиарда рублей на закупку современных троллейбусов получит Калининградская область. Почти три миллиарда рублей выделят республике Алтай и Еврейской автономной области.

В этом году доходы бюджета составили свыше 17,5 триллиона рублей - это позволило увеличить расходы на развитие приоритетных направлений - в том числе инновации, образование, культуру, здравоохранение и ЖКХ. Также обсудили и соцгарантии участникам СВО.

"Подготовлены соответствующие корректировки в федеральное законодательство, чтобы ребятам, которые заключили соглашение с Министерством обороны с октября 2022 до сентября 2023 года, также были предоставлены соответствующие социальные гарантии", - отметил Мишустин.