Появились подробности о состоянии раненого в Курской области оператора ВГТРК

В Курской области подорвался на мине оператор телекомпании ВГТРК Сергей Солдатов. Съемочная группа готовила материал о работе одного из подразделений Вооруженных сил России, которое обороняет гражданские объекты приграничья Курской области от воздушных налетов ВСУ.

По словам его коллеги военкора Станислава Бернвальда, оператор случайно наступил на противопехотную мину, их раскидывают украинские беспилотники. Первую помощь Сергею оказали наши военные. Он был быстро доставлен в Курскую больницу, операцию провели московские медики.