В "Зарядье" стартовала Московская неделя моды

В столичном парке "Зарядье" стартовала пятая Московская неделя моды. В рамках программы гостей и участников ждут встречи с российскими и зарубежными дизайнерами, маркет отечественных брендов, а также фестиваль короткометражных фильмов о моде. И, конечно же, модные показы. Свои уникальные новинки приготовили свыше 220 брендов. Уже сегодня на суд зрителей свои коллекции представили 11 дизайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Челябинска.

Как найти ключ к загадкам женщины – над этим ломают голову не только мужчины, но и модельеры. Одна из коллекций на Московской неделе моды посвящена тайнам женской души – готические черные платья, аксессуары в отделке металл, кольца, пирсинг. Автор хотел показать, что каждая девушка обладает и силой, и нежностью одновременно.

А вот и другое вдохновение – сама природа. Девушки-нимфы, будто только что из сказочного леса. Летящие ткани, перья, кружево. Растрёпанные волосы, почти невесомый макияж. Весь образ – лёгкий, как птица.

"Вдохновением для создания коллекции послужило стихотворение Заболоцкого "Сад ночной". О том, как начинается охота на птиц в конце августа – начале сентября, и лес прячет их в своих кронах", - отметила Татьяна Котова, дизайнер.

В образах продумано все до мелочей – ведь именно в деталях рождается неповторимость. На бэкстейдже атмосфера творческого хаоса: визажисты рисуют чёткие линии стрелок, подбирают оттенки для ровного тона кожи, чтобы создать естественное сияние. Все должно идеально гармонировать с коллекцией дизайнера.

Макияж причёски визажисты работают в режиме конвейера за один показ они готовят к выходу на подиум около 10 моделей. Для каждой придумаем свой индивидуальный образ". ((8:41))

В рамках Недели моды – больше сотни показов. Один из них прошел буквально в воздухе, на уникальном мосту в Зарядье – полная иллюзия невесомости, а каждый шаг - полет. Свои коллекции в Москве показали не только российские дизайнеры: но и модельеры из Армении, Бразилии, Индии, Гватемалы и Никарагуа.

Сегодня мода – это не только про красоту. Это ещё и технологии – к примеру, умные ткани со встроенными датчиками, которые следят за пульсом и температурой.

"Это не только мода – но еще и безопасность, здоровье людей. Мы видим большое качество биоразлагаемых материалов, которые позволяют делать моду очень экологичной", - рассказала Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании "Инопрактика".

Об этом и говорят на саммите моды БРИКС. Главная тема – как создать новую, глобальную и конкурентоспособную экосистему в индустрии. А еще о возможности совместных проектов с БРИКС по созданию альтернативных источников текстильного сырья – органический хлопок, биоразлагаемые материалы.

"Сотрудничество в рамках БРИКС идет по разным направлениям – образование, экономика, закупки сырья, и у каждой страны есть своя специализация, и у России есть возможность найти что-то для себя и продать свое", - отметил Джем Алтан, президент Международной федерации одежды.

И нам действительно есть что показать. Многие дизайнеры черпают идеи в русской культуре. Вот, например, наряд из коллекции русских костюмов. Сарафан, кафтан. А это не просто дождевик.

"Это наша гордость, приехала к нам из тундры – это эскимосский дождевик, прообраз современного анорака. Прообраз худи современного... сшит из китовых кишок, не промокает, не продувается", - рассказала Ольга Михайловская, журналист, историк моды.

Вот так, от древних традиций до умных технологий, и рождается современная мода. Она стирает границы, соединяя страны, прошлое и будущее. И главный тренд здесь — оставаться собой, черпая силу в своих корнях и смело глядя вперёд.