Подразделения ВСУ в шоке от действий ВС России в Купянске

Российская армия заняла стратегически важные высоты на севере Купянска Харьковской области, и теперь подразделения ВСУ как на ладони. ВС России "сжигают как в топке" солдат ВСУ в боях на этом направлении, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Как сказал Марочко в эфире радиостанции "Спутник", для украинских боевиков скрываться в этом населенном пункте крайне проблематично. Передвигаться на автотранспорте там ВСУ практически не могут: все небо укрыто российскими ударными дронами.

26 августа эксперт сообщил, что российские бойцы зашли на северную окраину Купянска. Марочко уточнил, что российские бойцы систематически и точно уничтожают вражескую технику. Это подтверждается и активным обсуждением потерь солдатами ВСУ.