Ирина Аллегрова не просто так сбежала с концерта в Казани: есть что скрывать

Ирина Аллегрова накануне появилась на фестивале "Новая волна" в Казани и устроила переполох. Журналисты несколько часов ждали, чтобы задать вопросы знаменитости, а она просто пробежала мимо. При этом охрана "императрицы" светила фонариками в камеры, чтобы никто не смог запечатлить звезду на видео.

Аллегрова не скрывала раздражения и отмахивалась от вопросов. "Вы кто? Что вы тут делаете? Я давала разрешение себя снимать? Ребята, вы давно знаете, что я никому ничего не рассказываю", — заявила певица, после чего села в черный автомобиль и уехала.

Экс-солистка "Миража" Светлана Разина осудила поведение Ирины Александровны. Певица предположила, что ее коллега ведет себя так грубо, потому что пытается что-то спрятать.

"Такое поведение указывает на то, что артисту есть что скрывать. Подобное общение с прессой, конечно, недопустимо", — заявила Разина.

Действия охраны экс-солистка "Миража" и вовсе назвала перебором, мол, светить фонариками в лица и камеры — верх неуважения. "Может, она боялась, что ее снимут с невыгодного ракурса. Возрастные звезды часто за это переживают", — предположила коллега Аллегровой в беседе с "Абзацем".