Минобороны опубликовало кадры поражения безэкипажным катером корабля ВМС Украины

Кадры поражения разведывательного корабля Вооруженных сил Украины "Симферополь" показало Министерство обороны России. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

В сообщении поясняется, что представлены кадры объективного контроля поражения среднего разведывательного корабля "Симферополь" ВМС Украины. Российский быстроходный безэкипажный катер уничтожил цель в устье реки Дунай.

В сообщении подчеркивается, что в результате удара украинский разведывательный корабль затонул. Отмечено, что этот эпизод можно считать боевым крещением российских БЭКов, шагом к их дальнейшему применению: российские безэкипажные катера впервые уничтожили корабль ВМС Украины.