Концерт Кадышевой в Москве обернулся грандиозным скандалом

Надежда Кадышева накануне дала большой концерт в Зеленом театре в Москве. Однако грандиозное для ансамбля "Золотое кольцо" событие обернулось большим скандалом.

От песен, костюмов и танцев зрители были в восторге, но все перечеркнула организация мероприятия. Гости концерта пожаловались на давку и неадекватное поведение некоторых зрителей. Как пишет NEWS.Ru охрана плохо досматривала сумки посетителей, поэтому некоторым удалось пронести алкоголь.

По информации источника издания, людей было много, а некоторые из зрителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Охранникам пришлось выводить нетрезвых гостей.

Это подтверждает и Telegram-канал Baza. Кроме того, зрители возмущались и обвиняли организаторов в том, что они продали больше билетов, чем могла вместить площадка. Не всем хватило мест, и в какой-то момент началась давка. Пострадали даже деревья, особо рьяные поклонники Кадышевой пытались залезть на них, а некоторые просто обдирали листья.

"Фан-зону расширили, так как люди тупо не вмещались — видимо, билетов продали просто огромное количество, и площадка не могла всех вместить", — рассказала одна из зрительниц.