Зеленский обрушился с угрозами на Венгрию

Владимир Зеленский возмущен шагами Венгрии, которая запретила командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди въезд в страну. Украинский лидер пригрозил Будапешту ответными мерами.

О решении венгерских властей сообщил ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто. Министр уточнил, что Будапешт запретил въезд в страну - и, как следствие, всю Шенгенскую зону - командиру подразделения ВСУ, ответственного за последние атаки на нефтепровод "Дружба".

Зеленский написал в Telegram: если Венгрия действительно закрыла въезд в страну и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение. По словам украинского лидера, он поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно.