Любовник изменил Полине Дибровой с адвокатом жены: "Катя переспала с Романом"

В скандальном разводе Елены и Романа Товстиков неожиданный поворот. Бизнесмен-ловелас не съехался с Полиной Дибровой, а закрутил шашни с адвокатом жены Катей Гордон.

Как пишет "СтарХит", Товстик тесно общался с Гордон, пытаясь урегулировать связанные с разводом вопросы, и в какой-то момент почувствовал тягу к Кате. Симпатия оказалась взаимной.

"Катя переспала с Романом. Они давно общаются по вопросам развода Товстиком. Сейчас обе стороны участвуют в съемках шоу Андрея Малахова. Вероятно, все случилось после. И да, Полина Диброва уже в курсе ситуации", — рассказали в окружении бизнесмена.

Диброва действительно знает о произошедшем. Когда ей позвонили журналисты, жена ведущего отреагировала на сплетни спокойно. "Мне говорили об этом. Ну, что я могу сказать? Надо разбираться, буду разбираться", — отметила Полина.

Высказался о возможной измене юриста с мужем подопечной и адвокат Александр Добровинский. Он не исключает такого развития событий и считает, что в это не стоит лезть посторонним.

"Да, я слышал об этом. А что — Екатерина красивая женщина — вполне могли начаться отношения. Только это их личное дело", — заявил Добровинский.

Ранее в эфире шоу Андрея Малахова Гордон сама призналась, что общается с Товстиком, мол, они находятся в контакте по вопросам развода. "Роман пишет даже мне: „Катя, Лену ты не знаешь, она тебя разводит!“. Он постоянно плетет интриги", — говорила юрист на скандальной передаче.



Между тем, в беседе с Super Гордон назвала слухи об интиме с Товстиком враньем и провокацией. "Грязный вброс со стороны пиарщиков Романа. "Стархит" не гнушается ничем. Сначала Роман предлагал мне деньги за то, чтобы я его обеляла, теперь делает подобные вбросы", — подчеркнула Гордон.