Трамп счел нереалистичными требования Зеленского и ЕС по урегулированию

Дональд Трамп недоволен Владимиром Зеленским и Европой. Президент США считает, что их требования по урегулированию нереалистичны. Украине придется лишиться части территории, чтобы завершить конфликт, пишет журнал Atlantic.

Издание сообщает со ссылкой на осведомленных чиновников, что Трамп не хочет своими действиями по Украине оттолкнуть своих сторонников в США. Он просто хочет, чтобы конфликт закончился - почти неважно, как.

Зеленский перед встречей Путина и Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки. Он исключил любые варианты передачи территорий. Кроме того, украинский лидер заявил, что в рамках возможных мирных договоренностей Украина не намерена предоставлять русскому языку статус государственного.