Сестра Веры Брежневой требует с Цекало алименты на двоих детей

Бывшая жена Александра Цекало Виктория Галушка требует с шоумена алименты на двоих детей. Женщина уже подала заявление в суд.

Сестра Веры Брежневой и Цекало прожили в браке 10 лет. Виктория родила Александру двоих детей — сына Михаила и дочь Сашу. Сейчас детям 13 и 17 лет соотвественно. Но после женитьбы на красавице из Казахстана Дарине Эрвин телеведущий забыл о своих обязательствах перед наследниками.

Галушка подала на Цекало иск в Московский суд. Как пишет Telegram-канал Mash, Викария обратилась в суд еще в начале августа, но заявление не было принято. Иск был отклонен скорей всего из-за того, что бумаги были поданы не туда.

Напомним, что Виктория и Александр долгое время скрывали развод. Однако после расставания женщина сменила фамилию Цекало на девичью — Галушка. А позже стало известно, что шоумен оставил детям и бывшей жене особняк на Рублевке, а сам улетел жить в США.