Митинг родственников "пропавших без вести" и принудительно мобилизованных военнослужащих прошел в Киеве. Демонстранты озвучили множество претензий к командованию бригад, действующих на передовой.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, речь шла, в частности, о 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, 117-й отдельной тяжелой механизированной бригаде и 118-й отдельной механизированной бригаде. Командование этих подразделений не эвакуирует солдат с утраченных позиций и они вынуждены сдаваться в плен.

В 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ солдат держат в ямах, бьют и издеваются над ними. В 225-й и 425-й отдельных штурмовых полках неподготовленных новобранцев бросают на убой, присваивают вещи пропавших без вести. С родственников военнослужащих 59-й отдельной мотопехотной бригады требуют от трех тысяч долларов за эвакуацию раненого с поля боя, а в 116-й отдельной механизированной бригаде ВСУ убийства солдат выдавали за самоубийства.