Стало известно о лечении принца Гарри в наркологической клинике

Принц Гарри был самым проблемным членом королевской семьи еще до появления Меган Маркл. О его выходках знала вся Британия, но дворец всегда находил оправдания любимому внуку Елизаветы II.

Гарри был завсегдатаем пабов и ночных клубов, любил находиться в компании взбалмошных друзей, устраивать вечеринки не только в Лондоне, но и на лучших курортах Европы. Слухи о том, что принц баловался не только алкоголем, но и запрещенными веществами ходят уже давно. Но теперь журналисты Daily Express получили подтверждение.

Оказывается, в один момент выходки сына так допекли тогда еще принца Чарльза, что он принял решение отвезти наследника в клинику для лечения от наркозависимости. На тот момент Гарри было всего 16 лет.

В лечебнице внук Елизаветы II провел один день. Принц Чарльз надеялся, что этого времени хватит, чтобы Гарри увидел своими глазами, к чему приводит употребление запрещенных веществ. Но, похоже, отец не смог достучаться до взбалмошного принца, ведь "запасной" наследник продолжил кутить, пока не встретил Меган Маркл.

Британские таблоиды сходятся во мнение, что единственное хорошее, что американка сделала для мужа — приобщила его к здоровому образу жизни. С Меган принц стал контролировать себя и больше не уходил в отрыв. Более того, Гарри стал примерным мужем и отцом.