Мерц усомнился в возможности встречи Путина и Зеленского

Фридрих Мерц усомнился в возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Канцлер Германии заявил об этом на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

С точки зрения Мерца очевидно, что встречи Зеленского и Путина. Хотя президент США Дональд Трамп договаривался с российским лидером о необходимости ее проведения.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретились на Аляске 15 августа, они обсудили украинский конфликт. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения, передает "Интерфакс".