Силы ПВО России отразили атаку 19 украинских дронов за три часа

28 августа с 21:00 по московскому времени и до полуночи силы ПВО перехватили 19 украинских беспилотников. В Минобороны России сообщили об уничтожении:

— 10 БПЛА над территорией Брянской области;

— четырех БПЛА над территорией Ростовской области;

— двух БПЛА над территорией Тульской области.

По одному дрону сбито над Орловской и Курской областями. Также один БПЛА уничтожен над Крымом.

Вчера ранее Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении пяти дронов в течение с 19:30 до 21:00 по московскому времени.