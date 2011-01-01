Участие лидера КНДР в предстоящемпараде в Пекине советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Лак назвал беспрецедентным. Об этом 29 августа Лак заявил в интервью южнокорейской радиостанции CBS.

СМИ подчеркивают, что Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти в 2011 году примет участие в многостороннем дипломатическом событии.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что Ким Чен Ын нанесет визит в Китай для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Сообщалось, что на парад также приедет президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко.