Определился лучший механик-водитель пусковой установки "Ярс"

В ракетных войсках стратегического назначения определили лучшего механика-водителя автономной пусковой установки "Ярс".

В течение недели участники конкурса, прошедшие жесткий отбор в подразделениях, соревновались в филигранном и быстром преодолении проездов, препятствий, а также условно зараженного участка местности. Кроме того, они выдержали экзамен на знание технических характеристик и устройства "Ярсов" и показали себя в огневой подготовке.

Лучшим стал Сергей Сотников из Барнаульского соединения РВСН.