В Краснодарском крае и Крыму идет борьба с природными пожарами.

Из-за сильного ветра площадь лесного возгорания на территории Пшадского лесничества под Геленджиком к утру увеличилась до 39 гектаров. Тушение ведут около 300 специалистов, задействованы 46 единиц наземной техники и авиация.

Накануне из опасной зоны вывезены морем более 20 туристов, эвакуирована база отдыха. В сельской школе развернут пункт временного пребывания.

Под контроль сегодня взят ландшафтный пожар в Крыму. Он локализован на площади в 70 гектаров. Возгорание произошло между селами Равнополье и Кольчугино. Угрозы населенным пунктам не было.