Один человек погиб и многие пострадали в результате столкновений протестующих с полицией в столице Индонезии.

Тысячи рабочих и студентов вышли на улицы Джакарты после публикаций в местных СМИ доходов парламентариев. Оказалось, что зарплаты депутатов в тридцать раз превышают среднюю по стране.

Попытки вооружённых палками и пиротехникой протестующих взять штурмом здание Народного конгресса не увенчались успехом. Стражи порядка применили слезоточивый газ и водомёты. Под колесами полицейской машины погиб водитель мотоцикла. От летящих со стороны манифестантов камней пострадала корреспондент агентства РИА "Новости". Сейчас ее жизни ничего не угрожает.