Представлены новые герои спецоперации.

Гвардии рядовой Денис Желтков, наводчик гаубицы "Гвоздика", с расчетом, несмотря на обстрел ВСУ, нанесли точные удары по врагу, уничтожив артиллерийское орудие, склад и грузовик с боеприпасами, а также до десяти радикалов. А после Денис огнем из автомата ликвидировал ещё и беспилотник неприятеля, не допустив потерь.

Группа саперов под командованием сержанта Александра Щелкова обнаружила минное поле и обезвредила взрывоопасные предметы. В ходе дальнейшей разведки Александр, выявив замаскированные фугасы и растяжки неприятеля, уничтожил их с помощью тротиловых шашек. Путь для продвижения наших войск был расчищен.