Саперы продолжают работу в освобожденных населенных пунктах ДНР

В освобожденных населенных пунктах Донецкой народной республики много работы у инженерно-саперных подразделений группировки "Центр".

За помощью разминировать ее приусадебный участок обратилась одна из жительниц. Прибывшие на место специалисты извлекли опасные предметы и уничтожили их на полигоне.

По словам саперов, после отступления боевиков много осталось мин "Лепесток", их нашли даже на крыше дома. Есть и самодельные взрывные устройства, неразорвавшиеся боеприпасы после сбросов с беспилотников, мины-ловушки. Для их обнаружения подразделения применяют самую современную технику.