В зоне спецоперации российские войска продолжают наступление. Группировка "Юг" накануне взяла под контроль поселок Нелеповка в ДНР и приблизилась к Константиновке - одному из оплотов ВСУ. На этом участке фронта пресечена попытка ротации личного состава неприятеля и подвоза боеприпасов.

Минобороны публикует новые кадры взятия под контроль поселка Первое Мая в ДНР. Боевиков из пригорода Красноармейска выбили два дня назад. Сначала мотострелки группировки "Центр" при поддержке артиллерии закрепились на окраинах, а затем небольшими группами уничтожали опорники неонацистов. Поддержку оказывали операторы беспилотников.

А бойцы группировки "Восток" поделились подробностями освобождения села Запорожское в Днепропетровской области. В ходе стремительного штурма уничтожено больше десяти единиц техники украинских радикалов, подавлены огневые точки, взяты оборонительные сооружения. Главным козырем наших передовых отрядов стала внезапность.

На запорожском направлении расчеты реактивных систем залпового огня "Град" группировки "Днепр" поразили скопление живой силы и техники националистов. Получив координаты, экипажи оперативно накрыли противника пакетом 122 -миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. Все цели уничтожены, подтвердили операторы разведывательных беспилотников.