Петербургские врачи провели участнику СВО уникальную операцию по замене плечевого сустава

Участник СВО с позывным "Хаба" рассказывает, как оказался на больничной койке: "Мы брали опорник, был контактный бой и во время штурма вот поймал пулю. Первая мысль была, что рука отлетела. Такое было первое впечатление. Ее крутануло - и она повисла".

Он улыбается, кажется, впервые после страшного ранения. У бойца, наконец, есть хорошие новости для любимой: врачи сказали - рука заживет.

Огнестрельные переломы именно плечевых и лопаточных отделов - самые распространенные ранения на СВО, говорят военные медики. Сложная фактура костей, инфекционные осложнения при повреждении мягких тканей - в 90 процентах случаев человек полностью теряет способность двигать рукой и получает инвалидность. Новая технология, разработанная в стенах Военно-медицинской академии, позволяет сохранить все природные функции конечности почти в полном объеме - на 70-80 процентов.

Принцип метода в том, что вместо поврежденной кости пациенту фактически формируют новую - в качестве материала использует так называемый собственный трансплантат человека из его же скелета: малоберцовой или подвздошной кости.

"Эту аутокость мы берем у самого пациента и перемещаем в зону дефекта плечевой кости, фиксируем специальной конструкцией, изготовленной по специальным размерам, углам и индивидуальным особенностям каждого пациента", - говорит Владимир Хоминец, начальник кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии ВМА им. Кирова, полковник медицинской службы.

Скоба с отверстиями для фиксирующих винтов - один ее конец крепится к лопатке, другой - к плечу. Выполнена с помощью компьютерного моделирования по индивидуальным антропометрическим данным. Печатают ее на 3D-принтере из мелкодисперсного титанового порошка путем лазерного спекания.

Восстановление после такой операции занимает всего месяц. Пока рука находится на специальной поддержке, это надувная подушка с гимнастической грушей, новые кости, скрепленные пластиной, постепенно срастаются. Над этой уникальной технологией в академии работали более полутора лет, операции проведены уже более 30 бойцам СВО с подобными ранениями. Все выписались из клиники здоровыми, а кто-то даже вернулся обратно на фронт.

Операции по этой уникальной технологии проводятся пока только в Санкт-Петербурге, в Военно-медицинской академии имени Кирова, но здешние медики говорят: готовы делиться опытом с коллегами из других военных вузов и госпиталей. Главное, чтобы необходимую помощь получили как можно больше тех, кто в ней нуждается.