Украинская армия столкнулась с катастрофической нехваткой солдат на харьковском направлении.

В результате ВСУ пришлось перейти к долговременной обороне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

В настоящий момент враг перекидывает экскаваторы и бульдозеры на этот участок фронта, чтобы создать оборонительные укрепления.

Ранее в бригаде ВСУ в Харьковской области выявили случаи туберкулеза. С болезнью связана низкая активность противника на данном направлении. Военных не обеспечили лекарствами, им приходится самостоятельно собирать на них деньги.

Тем временем наша армия углубилась в пригород Купянска Харьковской области и окружают город. Населенный пункт имеет большое стратегическое значение как крупнейший логистический пункт.