Неожиданный подарок Владимира Путина приятно удивил Китай

Россия преподнесла Китаю необычный подарок накануне вылета российского лидера Владимира Путина в Пекин. Об этом рассказали китайские средства массовой информации.

Как пишет Sohu, четырехдневный официальный визит в Китай — это "большая редкость для российской дипломатии, естественно, этот момент привлек к себе большое внимание".

Не менее интригующим оказался "значительный приветственный подарок", который передала Москва Пекину. Китайские журналисты напомнили, что глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил о готовности России поставлять Китаю российские авиадвигатели, соответствующие потребностям Поднебесной. Например, ПД-14 гипотетически может быть использован в китайском самолете.

Столь щедрый жест имеет собственные мотивы с российской стороны, отмечают в КНР. Россия заинтересована в поставках своих авиационных двигателей в Китай, а также в развитии партнерства с КНР в пику США, которые грозят Пекину высокими пошлинами за торговлю с Москвой (цитаты по АБН24).

Ранее в Китае рассказали о панике США из-за роскошного подарка российского лидера. Сообщалось, что Владимир Путин подготовил "беспрецедентный государственный подарок" китайским партнерам в виде трофейных образцов западной военной техники, в том числе американского производства.

Неожиданный подарок повезет в Китай и белорусский президент Александр Лукашенко. Политик рассказал, что уже подготовлены особые подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая — это презенты политикам из других государств, которые прибудут на саммит ШОС.