Стало известно о разрушениях в Орловской области после атаки БПЛА

В Орловской области при отражении атаки украинских беспилотников повреждены четыре здания.
Два здания повреждены в городе Орле и еще два – на территории других муниципалитетов региона, сообщил губернатор Андрей Клычков. Известно об одном пострадавшем, ему оказывается медицинская помощь.
"Работают сотрудники региональных специальных служб, ситуация находится под контролем", - написал глава Орловской области в своем Telegram-канале.
Орловская область подверглась атаке БПЛА в ночь на 29 августа. В 01:50 была объявлена ракетная опасность. Силы ПВО продолжают нести дежурство в усиленном режиме.