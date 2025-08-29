Москвичам дали прогноз погоды на День знаний

В этом году 1 сентября окажется по-летнему теплым, воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Небо будет серым, возможны локальные дожди - преимущественно в период с 6 до 9 утра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Под утро не выше плюс 15, на период школьных линеек – около 20 тепла, дневная температура составит плюс 21 - плюс 24", - отметил синоптик.

Ранее специалисты сообщили, что сентябрь в этом году выдастся холодным. Четвертым летним месяцем, как в 2024 году, он не станет.