Умер композитор Родион Щедрин

В ночь на 29 августа не стало прославленного российского композитора Родиона Щедрина. Его оперы, балеты и симфонические сочинения многие десятилетия с огромным успехом исполняются на всех крупнейших сценах мира. Бесценное творческое наследие Щедрина неизменно находит отклик в сердцах публики, отмечается в официальном телеграм-канале Большого театра.

Родиону Щедрину было 92 года.

Напомним, будущий артист родился в музыкальной семье, у отца был абсолютный слух и феноменальная музыкальная память. Родион Щедрин с детства брал уроки фортепиано, но впоследствии признавался - тогда больше увлекала рыбалка. А потом война - 11-летним мальчишкой два раза убегал на фронт.

Он мог оказаться в Нахимовском училище, но отец все-таки определил - в хоровое. Там по-настоящему, навсегда и влюбился в музыку, когда услышал Козловского, Ойстраха, Гилельса. Еще в юности его трогало все, связанное с русским фольклором - народные песни, частушки. Они вплетались в его музыку, как и перезвоны колоколов, молитвы, песни плакальщиц.

Впрочем, Щедрин автор и другой, тоже, можно сказать, ставшей народной музыки для кино. Его "Марш монтажников" пела вся страна.