Минпросвещения ограничило продолжительность школьного дня

Министерство просвещения России определило единый режим работы школ в течение учебного дня, установив четкие временные рамки работы в соответствии с СанПиНами.

Как сообщает РИА Новости, занятия во всех образовательных учреждениях России должны начинаться не ранее 8:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены.

Пятиклассники, девятиклассники и учащиеся классов для детей с ограниченными возможностями здоровья должны учиться строго в первую смену. Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября контрольные работы (в том числе всероссийские проверочные работы) станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету. Также из расписания пятых, шестых и седьмых классов исчезнет обществознание, зато появится учебный курс "История нашего края".

В апреле Министерство просвещения России заявило, что вводит нормативы продолжительности выполнения домашнего задания для учеников младшей школы. Так, первоклассники должны тратить на домашку не более часа в день, к четвертому классу показатель вырастает вдвое.