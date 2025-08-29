Звезда "Папиных дочек" актер Михаил Казаков погряз в долгах

Актер Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в сериале "Папины дочки", задолжал более 1,8 миллиона рублей, в том числе по кредитам, передает РИА Новости.

Пока сам актер никак не прокомментировал эту информацию. Отметим, что в последнее время кинокарьера Михаила Казакова застопорилась. Так, в новом сезоне популярного комедийного сериала "Папины дочки" он не задействован.

Напомним, Михаил Казаков родился 28 января 1988 года в Калинине. Первую популярность он обрел благодаря съемкам в известно киножурнале "Ералаш". Однако настоящим прорывом для актера стала роль Ильи Полежайкина в телесериале "Папины дочки", куда его пригласили в 2007 году.

Пять лет назад Казаков упал с крыши пятиэтажного дома и получил тяжелые травмы ног. Артист перенёс несколько операций, долгое время передвигался на костылях и проходил реабилитацию с использованием аппарата Илизарова.