Волочкова спряталась в лесу из-за угрозы жизни

Анастасия Волочкова до сих пор не может забыть своего романа с известным бизнесменом Сулейманом Керимовым. Влюбленный предприниматель окружил балерину роскошью и заботой, обеспечил комфортом и достатком. Однако Керимов оставался женатым человеком, а Волочкова не хотела быть любовницей, поэтому решила прекратить эти отношения.

"Мужчина, который долго живет с женщиной, знает, за какие ее ниточки нужно дернуть. Для меня всегда самым сакральным был Большой театр — я пять лет в нем прослужила! Поэтому он заплатил огромное количество денег, чтобы меня убрали оттуда любой ценой. Моих партнеров избивали в подъездах, запрещая танцевать со мной. Я прошла невероятный путь, полный испытаний! Вынуждена была жить в Подмосковье, в лесу, потому что моей жизни угрожали, понимаешь?" - рассказала Анастасия в шоу Амирана Сардарова "Дневник Хача".

Тем не менее, Волочкова не скрывает, что ушла от Керимова, любя его, и до сих пор считает бизнесмена лучшим из своих мужчин. "Он для меня эталон не по достатку, а именно по мужским качествам. Но в какой-то момент я поняла: я не любовь его жизни. Он меня использовал как принадлежащую ему собственность", - заключила балерина.