Американские власти согласовали потенциальную продажу Украине более 3 тысяч ракет воздушного базирования ERAM (Extended Range Attack Munition) и сопутствующего материально-технического обеспечения. Об этом рассказали в четверг, 28 августа, в Агентстве по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Киевский режим уже обратился к Вашингтону с просьбой предоставить до 3 350 таких ракет, а также навигационные системы и средства подавления помех для их оснащения.

Сумма возможной сделки может достигать 825 миллионов долларов, а финансировать ее предполагается за счет Дании, Нидерландов и Норвегии, а также средств, выделенных ранее Соединенными Штатами, сообщает ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает ежемесячно получать от союзников не менее 1 миллиарда долларов на закупку оружия у Соединенных Штатов. Он представил предложение на 90 миллиардов долларов по закупке американского оружия за счет европейских средств.

Европейцы пытались увернуться от схемы президента США Дональда Трампа по поставкам оружия Киеву. Изначально рассматривался вариант об оплате вооружений для Украины из общего бюджета Евросоюза, но теперь общая кубышка истощена, финансовая нагрузка ложится на национальные бюджеты.