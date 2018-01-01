Россиян предупредили про штраф до 3 млн рублей за сбор некоторых грибов

Лесной кодекс России разрешает на безвозмездной основе собирать дикорастущие грибы для собственных нужд на землях лесного фонда. Однако имеется ряд ограничений, пренебрежение которыми грозит суровым наказанием.

Как рассказал юрист Илья Русяев в комментарии "Ленте.ру", за незаконный сбор грибов на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Незнание о статусе заповедной территории не освобождает от ответственности.

Сбор грибов, занесенных в Красную книгу, наказывается штрафом от 2500 до 5000 рублей с конфискацией собранного.

Если будет доказано, что человек собирал краснокнижные грибы умышленно, применима статья Уголовного кодекса с наказанием до четырех лет лишения свободы и штрафом до 1 миллиона рублей.

При наличии отягчающих обстоятельств — например, использование интернета для продажи собранного — наказание ужесточается до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий сбор и заготовку валежника как для предпринимательской деятельности, так и для собственных нужд граждан.

Также Русяев предупреждал, что российское законодательство запрещает гражданам выращивание определенных растений — нарушение этой нормы грозит штрафами и даже лишением свободы. Например, нельзя выращивать ипомею трехцветную (Ipomoea tricolor) и мак снотворный (Papaver somniferum).