Россия отказалась от своих первоначальных требований по территориям в рамках попыток мирного урегулирования конфликта с Украиной. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан — турецкая сторона принимает российско-украинские мирные переговоры.

Как сообщает Haberler, Фидан утверждает, что в Москве якобы отказались от изначального требования признать российский суверенитет над четырьмя регионами — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — в пределах их административных границ.

Теперь, по словам турецкого министра, в России "согласны оставаться на линии соприкосновения, за исключением одного района: как вы знаете, Донбасс разделен на две части — Луганск и Донецк". Также "существует предварительная договоренность о передаче им оставшихся 25-30% Донецка и сохранении Запорожья и Херсона в пределах линий соприкосновения".

Однако российские власти не подтверждали эти сообщения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что возможный обмен территориями между Россией и Украиной как элемент урегулирования конфликта будет учитывать нынешнюю линию соприкосновения на фронте. Политик подчеркивал, что этот вопрос "не снят с повестки, как мечталось Киеву — он остается одним из ключевых".

При этом президент России Владимир Путин, говоря о российской специальной военной операции, указывал на то, что наше государство в ходе боевых действий в Донбассе возвращает свое, а не захватывает чужое.