Полный разрыв отношений с Россией недопустим для Японии, невзирая на нынешний крайне низкий уровень двусторонних отношений. На это указывают японские средства массовой информации.

Как пишет Mainichi, "Россия была и остается нашим соседом", поэтому "Япония попросту не может позволить себе разорвать с ней отношения" вопреки всем нынешним разногласиям.

Авторы публикации призывают реализовать альтернативный подход к выстраиванию отношений с Россией, что позволило бы поднять значимые для японской стороны вопросы — например, обсудить импорт российского природного газа и возобновить переговоры по рыбному промыслу.

Ранее российское Министерство иностранных дел сделало посольству Японии представление из-за нелепой просьбы — японцы решили отобрать у России официальный подарок. Речь идет про макет "Кинкакудзи – Золотой павильон", который экспонировали в областной научной библиотеке в Южно-Сахалинске.

Тем временем армия Японии совместно с морской пехотой США запланировала масштабные учения Resolute Dragon ("Решительный дракон") с применением новейших реактивных систем. Маневры будут проходить на островах южной префектуры Окинава, юго-западном острове Кюсю и прилегающем к России острове Хоккайдо.