Классик при жизни, чья музыка продолжает звучать: не стало Родиона Щедрина

Гений. Мировой классик. Его музыка звучит в лучших концертных залах планеты. А знаменитая "Кармен-сюита" - одно из самых исполняемых произведений в мире. Музыка в жизни Родиона Щедрина была всегда - он родился в семье музыкантов. От отца достался абсолютный слух и феноменальная память. С раннего детства - уроки фортепиано. Но началась война, и одиннадцатилетним мальчишкой Щедрин два раза убегал на фронт.

"Мою фотографию и моего товарища, с которым мы бежали, через всякие милицейские органы разослали. И в конце нас все-таки схватили и под конвоем вернули в Москву", - вспоминал он много позже.

Одну из самых популярных в Советском союзе песен Родион Щедрин написал в 25 лет! Веселый марш монтажников - его первая работа в кино.

Родиона Щедрина еще с юности интересовало и трогало все, связанное с русским фольклором. Народные песни, частушки. Они потом, как и перезвоны колоколов, и плачи, и молитвы, легко вплетались в его собственную музыку. И даже песню Щедрина из фильма "Нормандия-Неман" многие считали народной - настолько она была лирична и душевна. Он всегда называл настоящей только ту музыку, что затрагивает душу и сердце.

Родиона Щедрина невозможно представить без его музы - королевы танца, великой Майи Плисецкой. Потрясающая история любви. Из тех, что на всю жизнь. Его пугали - независимая, гордая, сложный характер. Да и не выездная. Они и в творчестве были как единое целое, как сообщающиеся сосуды. Плисецкая вдохновляла. Именно для нее написаны балеты. И "Анна Каренина", и "Чайка", и "Дама с собачкой". Она мечтала танцевать Кармен. И получилось гениальное творческое совпадение - музыка Родиона Щедрина и танец Майи Плисецкой.

Он брался даже за такие неожиданные литературные произведения, как "Москва-Петушки". Его песни, оперы, балеты - уже давно часть не только российской, но мировой культуры. Родион Щедрин - всегда обаятельный, харизматичный - говорил - он не умеет скучать, ведь столько интересного на этом белом свете. И признавался: мечтает только об одном - чтобы господь Бог дал ему еще одну жизнь.