Утро началось с мощных разрывов и срочных донесений. С передовой командиры штурмовых групп докладывают: на краснолиманском направлении освободили деревню Глущенково, на красноармейском - окружили Октябрьское. Основательно закрепились в отбитом у бандеровцев поселке Первое Мая. Собственно, удерживать бандеровцам было уже особо нечего.

В корпусе бывшей шахты в Доброполье находилась огневая точка. Она и сейчас в огне, но только горит уже от прямого попадания реактивного снаряда. Как это часто бывает, террикон и административное здание бандеровцы надеялись превратить в один из главных городских укрепрайонов. Но если он во что и превратился, то в могилу для националистов.

Поддержка позволила мотострелкам взять под контроль уже 40 квадратных километров территории в Днепропетровской области.

Идет и разгром опорных пунктов ВСУ в ближних боях. В развалины с коптеров сбрасывают сначала ручные гранаты. Затем противотанковые мины. В замкнутом пространстве бункера или подвала детонация такая, что бетонные перекрытия и стены превращаются к крошку.

В Херсонской области ВСУ потеряли целое отделение профессионально подготовленных операторов БПЛА. Дронами они управлять, может, и умели. Но вот маскировать позиции были явно не обучены. Как только националисты выбрали полуразрушенный дом для развертывания своей базы, прогремел взрыв.

Еще один пункт дислокации наши бойцы уничтожили в поселке Бургунка. Вот хорошо видно – все авиационные фугасы легли точно в цель и превратили укрепрайон ВСУ в клубы пыли. Но самое примечательное – эта база находилась не на передовой, а в глубоком тылу. В 50 километрах от фронта.