Публичная дискуссия про карьеру и тренды прошла в Москве

Публичная дискуссия "Про карьеру: тренды от лидеров рынка" прошла в столице в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030".

Центральной темой стали ключевые направления в сфере труда. Участники обсудили подготовку молодых специалистов, то, как работодатели преодолевают кадровый дефицит и чего ждут от соискателей.

Спикеры уделили внимание и текущей ситуации на рынке занятости и его изменениям. А также механизмам, позволяющим выстроить систему, в которой совпадают интересы города, бизнеса и самих рабочих.