Более 100 спортивных площадок открыто для москвичей в парке "Яуза" - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии парка "Яуза", возведение которого продолжалось девять лет и завершилось в прошлом году.

Маршрут парка раскинулся на 20 километров на 20 километров от Ростокинского акведука до МКАД. Его общая площадь составила около 360 гектаров. В шаговой доступности проживает более одного миллиона человек.

"Нынешний год стал первым сезоном его полноценной работы", - отметил мэр.

В парке расположены прогулочные дорожки, в том числе эколого-просветительский маршрут, велодорожки, беговые дорожки, площадки с тренажерами, панда-парк, игровые площадки, скейт-парки, памп-треки.

"Есть и уникальный дерт-трек - трасса с земляными холмами-препятствиями для катания на BMX или горных велосипедах", - заметил мэр.

Имеются зоны для выгула собак и кинологический парк. Для любителей байдарок и сапов на правом берегу реки Чермянки обустроили два пирса.

На площадках парка проходят бесплатные тренировки по фитнесу и баскетболу в рамках проекта "Лето в Москве".