Собянин рассказал о системе лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Москве

В Москве создан новый стандарт лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Разработаны единая инфарктная сеть, объединяющая 19 стационаров, и инсультную сеть, включающая 13 стационаров и Морозовскую детскую больницу. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Он рассказал, что также внедрили маршрутизацию и оснастили больницы современным оборудованием. Причем особое внимание уделено комплексной реабилитации. Теперь она начинается в первые 48 часов после поступления пациента в стационар. Это минимизирует серьезные последствия и помогает быстрее восстановиться.

Напомним, что в Москве создана система для диагностики инсульта на основе искусственного интеллекта, которая также помогает быстро и точно принимать решения о необходимости хирургического лечения. Систему разработали врачи больницы имени Давыдовского совместной с одной из столичных IT-компаний. Для диагностики искусственный интеллект использует КТ- и МРТ-снимки. Однако ИИ выступает лишь помощником, окончательное решение по каждому случаю всегда принимает врач.