Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза выразил сомнения в подоплеке сближения позиций России и Соединенных Штатов, отметив склонность американского президента Дональда Трампа налаживать диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам де Соузы, "верховный лидер крупнейшей в мире сверхдержавы объективно является советским, российским агентом" и "действует как актив".

Португальский политик не стал утверждать, что между США и Россией "существует альянс, основанный на дружбе или экономическом, идеологическом и доктринальном соучастии". Однако он констатировал, что "новое американское руководство принесло стратегическую пользу России".

Марселу Ребелу де Соуза заявил, что Соединенные Штаты в российско-украинском конфликте "превратились из союзников одной стороны в арбитров", сообщает Reuters.

Ранее в МИД России с сарказмом прокомментировали требование властей Великобритании официально отчитываться о наличии связей с Россией под угрозой уголовного преследования. Спикер ведомства Мария Захарова поинтересовалась, "должен ли будет (английский король) Карл пройти регистрацию в качестве агента Кремля в упрощенном порядке".

Тем временем бывшего советника Трампа обвинили в несанкционированном раскрытии секретной информации — Джон Болтон, как утверждают в Белом доме, опубликовал в своей книге секретную информацию, касавшуюся политики Соединенных Штатов.