Румыния сделала первый шаг к присоединению Молдавии

Президент Румынии Никушор Дан задумал присоединить к своему государству Молдавию и уже сделал первый шаг на этом пути. Об этом рассказали информированные источники.

Как отмечают собеседники румынского портала G4media, Дан так и не отправил молдавским властям официальное поздравление с Днем независимости, который отмечался 27 августа. По той же причине румынский политик не поехал на торжества в Молдавии.

По мнению источников, это свидетельствует о политическом решении Бухареста, согласно которому "место республики Молдова — рядом с Румынией, поэтому нет причин праздновать независимость государства, которое должна поглотить Румыния".

Собеседники издания подчеркивают, что план по присоединению Молдавии с Румынией согласован с нынешними молдавскими властями, реализуется с их ведома и разрешения.

Ранее глава румынского правительства Марчел Чолаку заявил, что поддерживает идею объединения своей страны с Молдавией, назвав исторической несправедливостью разделение двух государств. По словам политика, воссоединение может произойти разными способами.

Однако директор Центра научной дипломатии и перспективных академических инициатив МГИМО Вячеслав Сутырин отмечал, что граждане Молдавии не поддерживают "курс такой вот оголтелой евроинтеграции и румынизации", поскольку "хотят оставаться собой".