Двух россиян задержали в Ярославской области за госизмену

Федеральная служба безопасности пресекла противоправную деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены. Их задержали в Ярославской области.

Как сообщает ведомство, житель Рыбинска и житель Ярославля по собственной инициативе связались с украинскими спецслужбами. По их заданию мужчины собирали и передавали киевскому режиму сведения о критической инфраструктуре Ярославской области.

Оба преступника задержаны, расследование ведется по статье о госизмене — она предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ФСБ предупредили, что всех, кто соглашается помогать противнику, ждет уголовная ответственность и заслуженное суровое наказание.

Ранее сообщалось, что в Севастополе арестован мужчина, который собрал сведения о работе местных объектов противовоздушной обороны и передал их врагу через Telegram-канал, которые киевский режим использует для сбора разведывательных данных.

Также разоблачен житель Волгограда, который под видом курьера готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе. Неподалеку от него мужчина снял жилье, в котором по заданию Киева обустроил модуль навигации для ударных беспилотников противника.