Пугачева обвинила Галкина* в своей разрушенной жизни

Говорят, в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина* серьезные проблемы. Как рассказал человек из близкого окружения, несмотря на всю показную идиллию, вне камер Примадонна неоднократно "подкалывала" мужа, утверждая, что он несет ответственность за все происходящее в их семье.

По данным SHOT, артистка очень хотела, чтобы дети, двойняшки Гарри и Лиза, учились в России. Но стало очевидно, что физически это невозможно. ПМЖ на Кипре, внимание прессы, критика со стороны соотечественников в Сети и возможное задержание Максима Галкина* при пересечении границы сделали мечты о возвращении (хотя бы части семьи) утопией.

К слову, ранее появилась информация, будто у Аллы Пугачевой неважные отношения и со старшей дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы та винит мать в отмене выступлений в России и ненависти публики. Дело в том, что после отъезда Пугачевой и Галкина* из России и их дальнейших язвительных высказываний в адрес россиян в Сети, общественность стала негативно относиться и к дочери Примадонны Кристине Орбакайте (хотя та хранила молчание). В итоге ее выступления стало отменяться, срываться, игнорироваться. Тогда артистка была вынуждена прекратить музыкальную карьеру в России.

* признан иностранным агентом на территории России