Названа предварительная причина смерти композитора Родиона Щедрина

Сегодня, 29 августа, стало известно о смерти прославленного российского композитора Родиона Щедрина. Ему было 92 года. Сообщается, что легендарный музыкант скончался в Германии, где жил с 90-ых годов. Причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни, передает SHOT.

Отметим, что он на десять лет пережил свою супругу, легендарную балерину Майю Плисецкую. Не секрет, что артистка была не только его любимой женщиной, но и музой. Вместе они прожили 57 лет.

Родион Щедрин всегда говорил, что они совпали идеально. Для нее написаны балеты - и "Анна Каренина", и "Чайка", и "Дама с собачкой". Майя Плисецкая мечтала танцевать Кармен, и родилось едва ли не самое исполняемое произведение в мире - знаменитая "Кармен-сюита". Когда супруга Родиона Щедрина выходила на сцену, это было единое целое - его музыка, ее танец.