Пропавшую с тремя детьми тверичанку нашли в Костромской области

Пропавшую в Тверской области женщину с тремя детьми спустя семь дней нашли в деревне Костромской области.

23 августа в полицию обратился муж пропавшей. Он рассказал, что его 35-летняя жена, двое сыновей в возрасте 10 и трех лет, а также трехмесячная дочка пропали из дома. На их поиски отправились не только спасатели, но и волонтеры.

Спустя неделю женщину с детьми обнаружили в одной из деревень Судиславского района Костромской области. Они проживали в доме своей знакомой. В отношении детей и их матери никаких противоправных действий не совершалось, отметили в тверском главке МВД.

Не исключено, что женщину с детьми затянуло в секту. В социальных сетях женщины много постов псевдорелигиозного содержания. Эта версия пока никак не подтверждена.