Евросоюз считает своим вкладом в гарантии безопасности для Украины тренировочную миссию для украинских военных, возможную отправку миротворцев и поддержку военной промышленности киевского режима. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Политик выступила накануне начала встречи руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств государств — членов ЕС, которая стартует в Копенгагене.

Каллас рассказала, что участники мероприятия изучат возможность изменения мандата существующих миссий ЕС с тем, чтобы они были готовы к продолжению милитаризации Украины в случае заключения мира с Россией, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что тема гарантий безопасности является важнейшей в украинском урегулировании и "всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов". Однако, как отметил Песков, публичный разговор на этот счет вреден для общей результативности.

Тем временем американские СМИ пишут, что в Вашингтон пересмотрели позицию в отношении предоставления гарантий безопасности Украине после завершения конфликта. Соединенные Штаты решили поддержать потенциальные международные контингенты стран Запада, если они появятся на Украине в качестве миротворцев.